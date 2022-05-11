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3 часа назад

FIFA создаст конкурента EA Sports FC после расставания с EA

Игромания.ру

Похоже, что завершение сотрудничества между Electronic Arts и FIFA прошло не особо гладко. Первая в своём обращении заверила общественность в том, что ребрендинг в данном случае лишь формальность, и все ключевые черты прошлых игр в будущих EA Sports FC останутся в строю.

Организация FIFA пообещала новую большую игру про футбол
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ответ на это президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что лучшими и подлинными будут лишь игры, содержащие в названии аббревиатуру FIFA. Организация уже ведёт переговоры с несколькими ведущими разработчиками, медиакомпаниями и инвесторами о разработке конкурента EA Sports FC, который должен выйти в 2024 году. Примечательно, что FIFA не намерена ограничиваться лишь симуляторами — будут и игры другого формата. Одна из таких выйдет в третьем квартале сего года и будет посвящена грядущему Чемпионату мира по футболу в Катаре.

Что же до EA — крупные футбольные клубы, включая «Реал Мадрид», «Ливерпуль» и многие другие, останутся с ней. Об этом свидетельствует запущенный в Twitter флэшмоб. Также компания отметила, что планирует расширить перечень своих партнёров в бизнесе.

Напомним, в этом году компания выпустит FIFA 23, которую намереваются сделать «лучшей из когда-либо существовавших» игр серии «с большим количеством функций, режимов игры, контента чемпионата мира, клубов, лиг, соревнований и игроков, чем любая предыдущая игра FIFA».

Игры,Джанни Инфантино,Реал,
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