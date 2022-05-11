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5 часов назад

EA выпустит четыре крупных проекта в начале 2023 года, включая некий ремейк

Игромания.ру

В рамках отчёта за прошлый финансовый год Electronic Arts сообщила о планах выпустить в период с января по март 2023 года PGA Tour 23 и ещё четыре проекта, которые пока что не получили полноценных анонсов.

EA выпустит четыре крупных проекта в начале 2023 года, включая некий ремейк
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Среди них значатся некий основной IP, спортивная игра, партнёрский проект и ремейк. Под первым, скорее всего, скрывается новая Mass Effect или Dragon Age. Да, EA подтвердила факт их создания, но не делала нормальных презентаций, поэтому всё сходится.

Спортивной игрой явно станет не очередной футбольный симулятор, поскольку выход FIFA 23 запланирован на июль-сентябрь этого года — соответственно, пройдёт слишком мало времени. Плюс компания пообещала лишь раскрыть следующим летом подробности новой линейки EA Sports FC, которая придёт на смену привычной FIFA после завершения сотрудничества.

Партнёрский проектом вполне может оказаться продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order — обозначенное релизное окно совпадает с прогнозами Джеффа Грабба. Что же до ремейка, то тут едва ли есть какие-то зацепки, поскольку переосмысленной Dead Space ранее посвятили не одну презентацию, поэтому речь точно не о ней.

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