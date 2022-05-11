EA выпустит четыре крупных проекта в начале 2023 года, включая некий ремейк

В рамках отчёта за прошлый финансовый год Electronic Arts сообщила о планах выпустить в период с января по март 2023 года PGA Tour 23 и ещё четыре проекта, которые пока что не получили полноценных анонсов.

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Среди них значатся некий основной IP, спортивная игра, партнёрский проект и ремейк. Под первым, скорее всего, скрывается новая Mass Effect или Dragon Age. Да, EA подтвердила факт их создания, но не делала нормальных презентаций, поэтому всё сходится.

Спортивной игрой явно станет не очередной футбольный симулятор, поскольку выход FIFA 23 запланирован на июль-сентябрь этого года — соответственно, пройдёт слишком мало времени. Плюс компания пообещала лишь раскрыть следующим летом подробности новой линейки EA Sports FC, которая придёт на смену привычной FIFA после завершения сотрудничества.