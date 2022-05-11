Большой обзор «Спасителей» для Apex Legends

Авторы «Королевской битвы» Apex Legends продолжают развивать свой проект и с каждым новым сезоном не только добавляют боевой пропуск и косметические предметы, но и привносят различные нововведения, оживляющие игровой процесс. Крупный патч с сезоном «Спасители» не стал исключением и впитал в себя множество обновлений, среди которых новый персонаж, новые зоны локации «Место Бури», изменение рейтинговой системы и многое другое.
В данном обзоре мы подробно расскажем о самых важных нововведениях и коснемся ключевых изменений в сезоне «Спасители» для Apex Legends.
На одном из синематиков, посвященных новому сезону, авторы показали нам сражение легенд против огромного морского чудовища, которое было повержено и стало частью прибрежной зоны. Данный монстр имеет достаточно внушительные размеры, поэтому он вполне сгодится для сражений, как внутри, так и на его поверхности. В качестве входов используется огромная открытая пасть и несколько отверстий, появившихся в ходе его уничтожения.
Теперь по всей локации игроки смогут найти специальные здания с подпиской IMC. Они являются этакими арсеналами, где находится большое количество оружия и другого снаряжения, однако для получения более ценного лута придется сразиться с роботами. При активации кнопки все двери помещения блокируются на 60 секунд, а спектры приводятся в действие. Пока вы сражаетесь с киборгами никто из вражеских отрядов не сможет пробраться внутрь. После завершения временного ивента можно получить свой заветный лут и быстро катапультироваться, скрывшись от противников пришедших на выстрелы. Также разработчики рассказали, что если данная механика получит большой отклик от игроков, то арсеналы будут добавлены и на другие карты Apex.
Важно подметить, что в обновлении с новым сезоном «Спасители» изменена и ротация карт: теперь мы сможем поиграть на обновленной карте «Место Бури» и на наконец-таки вернувшемся «Краю Света».
Интересно узнать, как данный герой проявит себя на поле боя. Вскоре мы обязательно сделаем подробный гайд легенды Ньюкасл для вас.
В этот раз рейтинговая система получила весьма значительные изменения. В какой-то мере это можно назвать реворком. В первую очередь, начинать свой путь в рейтинге придется не с бронзы, а со звания «Новичок». Но это еще не самое интересное. Ранее взяв, к примеру, платину вы не могли упасть рангом ниже, даже если проигрываете раз за разом не получая ни поинта. Теперь же появилась механика понижения рейтинга, которое запросто может сбросить вас на звание ниже: с серебра на бронзу, с платины на золото и так далее.
Тем не менее, появилась защита от снижения рейтинга. После получения нового звания у вас появляется защита, срабатывающая три раза при поражениях с минусовым счетом. После того, как вы исчерпаете лимит, рейтинг будет снижен до половины предыдущего звания: с «Алмаза 4» до половины «Платины 1», с «Платины 4» до половины «Золота 1».
Убраны все ограничения на получение рейтинговых очков за убийства, дабы сильные игроки не задерживались на низком рейтинге. Также увеличено время действия ассиста с 10 до 15 секунд. То есть, если вы поможете союзнику убить противника, вы получите свои очки поддержки даже если прошло 15 секунд с момента помощи. Кроме того, это распространяется и на нокнутых врагов, если их успели поднять в течении данного времени.
Также теперь вам не будут начисляться очки за убийство противников, нокнутых другим отрядом. Представьте ситуацию: между двумя командами происходит ожесточенная схватка и побеждает сильнейший, однако после битвы остались нокаутированные легенды. Раньше если отряд сделавший нокауты умер, вы могли добить лежачих и получить очки за убийство, теперь же такой «халявы» нет.
Новая система выглядит более справедливой, чем раньше, ведь игрок «добравшийся ползком» до мастера снова упадет на звание ниже, если не в силах удерживать натиск мастеров и предаторов. Отключение лимитов на получение очков за убийство также порадовало, так как сильные игроки быстрее доберуться до более выскокого звания, тем самым не испортив впечатления от игрового процесса для более слабых пользователей.
Также изменения коснулись стоимости оружия в режиме «Арена 3 на 3» и появился свежий боевой пропуск
Подводя итоги можно сказать, что мы получили весьма неплохое обновление, которое наконец-таки коснулось рейтинговой системы, порой беспокоящей как обычных пользователей, так и игроков профессиональной арены. Также в Apex Legends появилась еще одна легенда, которая действительно будет полезна и, возможно, незаменима в сбалансированных пиках.
Обязательно пишите в комментариях, понравились ли вам вышеперечисленные изменения и нововведения, а если нет, то почему.