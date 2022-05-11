В LEGO Brawls будут играть все

Bandai Namco анонсировала «старшую» версию экшен-платформера LEGO Brawls, ранее вышедшего исключительно на Apple Arcade (iPhone, iPad, iPod и Apple TV). Игра появится на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в конце лета этого года.

Фото: MMO13 MMO13

Игровой процесс LEGO Brawls в некоторой степени напоминает популярный проект Super Smash Bros. Ultimate для Nintendo Switch, но со своими особенностями. Игроки могут собирать собственные фигурки LEGO, настраивая им внешность и способности, чтобы затем сразиться на картах разнообразных тематик: от берегов залива Барракуда до затопленных пещер Ниндзяго, пыльного салуна Дикого Запада и мифических джунглей Монки Кида.