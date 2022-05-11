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3 часа назад

Epic Games победила в суде против создателя читов для Fortnite — Компенсация пойдет на благотворительность

MMO13

Разработчики «Королевской битвы» Fortnite выиграли суд против Брэндона Деспотакиса, более известного в сети под ником BlazeFN. Согласно документам, полученным GameSpot, он нарушил лицензионное соглашение и условия использования, незаконно продавая учетные записи и читы другим пользователям. Решение было вынесено спустя год после начала разбирательства в апреле 2021 года.

Epic Games засудила читеров
Фото: MMO13MMO13

Официальный сайт товаров BlazeFN был оформлен под внутриигровой магазин предметов Fortnite. На нем можно было приобрести аимботы, аккаунты V-баксами, аккаунты с редкими и популярными скинами, аккаунты с заранее прокаченным боевым пропуском и прочее.

«Продажа взломанных учетных записей игроков и чит-технологий подвергает риску информацию людей и портит впечатление от игры тем, кто играет честно. Мы серьезно относимся к незаконной продаже таких предметов и будем использовать все доступные варианты, чтобы наши игры оставались веселыми, честными и без Pay-to-Win» — заявили представители Epic Games.

Точная сумма компенсации, выплаченной создателем читов, не уточняется, но всю сумму компания Epic Games направила в благотворительную организацию Child's Play, которая занимается улучшением жизни детей и подростков в детских больницах по всему миру. Сам же «виновник торжества» принес извинения перед сообществом Fortnite за его действия через свой личный Twitter-аккаунт.

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