Epic Games засудила читеров

Разработчики «Королевской битвы» Fortnite выиграли суд против Брэндона Деспотакиса, более известного в сети под ником BlazeFN. Согласно документам, полученным GameSpot, он нарушил лицензионное соглашение и условия использования, незаконно продавая учетные записи и читы другим пользователям. Решение было вынесено спустя год после начала разбирательства в апреле 2021 года.

Фото: MMO13 MMO13

Официальный сайт товаров BlazeFN был оформлен под внутриигровой магазин предметов Fortnite. На нем можно было приобрести аимботы, аккаунты V-баксами, аккаунты с редкими и популярными скинами, аккаунты с заранее прокаченным боевым пропуском и прочее.

«Продажа взломанных учетных записей игроков и чит-технологий подвергает риску информацию людей и портит впечатление от игры тем, кто играет честно. Мы серьезно относимся к незаконной продаже таких предметов и будем использовать все доступные варианты, чтобы наши игры оставались веселыми, честными и без Pay-to-Win» — заявили представители Epic Games.