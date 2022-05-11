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2 часа назад

Продажи PlayStation 5 рухнули на 40% в годовом выражении

CyberSport.ruиещё 5

Sony продала 2 млн консолей PlayStation 5 в первом квартале 2022 года, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщил Eurogamer со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Продажи PlayStation 5 рухнули
Фото: CyberSportCyberSport

Всего за финансовый год удалось реализовать 11,5 млн PS5 при прогнозе в 14,8 млн, а с момента релиза консоль разошлась тиражом в 19,3 млн штук. Кроме того, незначительно снизилось количество подписчиков PlayStation Plus с 48 млн до 47,4 млн, а также выручка с продаж игр — до $303,2 млн против $338,8 млн годом ранее.

Аналитики считают, что спрос на PlayStation 5 до сих пор остаётся высоким. По их мнению, консоли стали продаваться хуже из-за снижения предложения, связанного с усилением дефицита полупроводников. По этой причине Sony решила пересмотреть прогноз на ближайший финансовый год и снизила потенциальные объёмы продаж с 22,6 млн до 18 млн PlayStation 5.

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