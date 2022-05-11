Продажи PlayStation 5 рухнули

Sony продала 2 млн консолей PlayStation 5 в первом квартале 2022 года, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщил Eurogamer со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Фото: CyberSport CyberSport

Всего за финансовый год удалось реализовать 11,5 млн PS5 при прогнозе в 14,8 млн, а с момента релиза консоль разошлась тиражом в 19,3 млн штук. Кроме того, незначительно снизилось количество подписчиков PlayStation Plus с 48 млн до 47,4 млн, а также выручка с продаж игр — до $303,2 млн против $338,8 млн годом ранее.