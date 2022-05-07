Resident Evil Re:Verse получила европейский рейтинг на Stadia

В последний раз Capcom сообщала новости о мультиплеерном режиме Resident Evil Village летом прошлого года: тогда компания заявила об очередной отсрочке релиза. И многие поклонники вселенной уже уверились, что разработка Resident Evil Re:Verse как минимум приостановлена.

Тем не менее игра, судя по всему, жива: на сайте европейского рейтингового агентства появилась новая информация о Resident Evil Re:Verse. Она получила рейтинг для новой платформы, Google Stadia. Ранее на странице были обозначены лишь PlayStation 4, Xbox One и PC.