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7 часов назад

Resident Evil Re:Verse получила европейский рейтинг на Stadia

Игромания.ру

В последний раз Capcom сообщала новости о мультиплеерном режиме Resident Evil Village летом прошлого года: тогда компания заявила об очередной отсрочке релиза. И многие поклонники вселенной уже уверились, что разработка Resident Evil Re:Verse как минимум приостановлена.

Resident Evil Re:Verse получила европейский рейтинг на Stadia
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Тем не менее игра, судя по всему, жива: на сайте европейского рейтингового агентства появилась новая информация о Resident Evil Re:Verse. Она получила рейтинг для новой платформы, Google Stadia. Ранее на странице были обозначены лишь PlayStation 4, Xbox One и PC.

Онлайновый режим хоррор-боевика предлагается исключительно взрослой аудитории, не младше 18 лет, из-за уровня насилия в игре. Отмечается, что травмы сопровождаются обильным кровотечением, а мутанты и вовсе взрываются ошметками плоти.О сроках выхода Resident Evil Re:Verse по-прежнему никаких вестей нет.

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