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26 минут назад

Анонс GTA 6 взорвал Twitter — пост стал самым популярным в мире

Rockstar подтвердила, что разрабатывает GTA 6 еще в начале весны. Правда, студия сделала лишь анонс, но не рассказала никаких деталей. Впрочем, фанатам серии хватило и этого — за 2 месяца пост собрал почти 600 тысяч лайков.

Анонс GTA 6 взорвал Twitter
Фото: Cq.ruCq.ru

Оказывается, этой публикацией Rockstar установила рекорд в игровой индустрии. Анонс GTA 6 оказался самым популярным в мире постом в Twitter на тему гейминга. Он обошел ближайшего конкурента почти на 100 тысяч лайков.

1 место — анонс GTA 6: 599,4 тыс. лайков и 104,6 тыс. ретвитов

2 место — отмена презентации PlayStation 5: 510,5 тыс. лайков и 109,6 тыс. ретвитов

3 место — анонс Splatoon 3: 364,3 тыс. лайков и 168,5 тыс. ретвитов

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