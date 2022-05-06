Анонс GTA 6 взорвал Twitter

Rockstar подтвердила, что разрабатывает GTA 6 еще в начале весны. Правда, студия сделала лишь анонс, но не рассказала никаких деталей. Впрочем, фанатам серии хватило и этого — за 2 месяца пост собрал почти 600 тысяч лайков.