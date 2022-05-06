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1 час назад

Пролог MythBusters: The First Experiment доступен бесплатно в Steam

Игромания.ру

В прошлом году мы услышали, что польская студия Byte Barrel работает над игрой MythBusters: The Game по лицензии канала Discovery. Тогда выпустить проект собирались в конце 2021 года, однако эти планы уже пересмотрены.

Пролог MythBusters: The First Experiment можно бесплатно скачать на ПК
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Симулятор по мотивам знаменитого шоу «Разрушители легенд» должен выйти 8 июня 2022 года. А пока что всем заинтересованным доступна бесплатная демоверсия игры в виде пролога MythBusters: The First Experiment.

В бесплатном вступлении игроки могут исследовать мастерскую Разрушителей легенд и побывать на двух первых полигонах.Каждый эксперимент будет состоять из ряда этапов: вначале мы разбираемся в механике каждого мифа, решая головоломки, затем занимаемся менеджментом ресурсов для сбора необходимых материалов, а в финале проводим эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть сумасшедшие теории.

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