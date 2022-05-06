Пролог MythBusters: The First Experiment можно бесплатно скачать на ПК

В прошлом году мы услышали, что польская студия Byte Barrel работает над игрой MythBusters: The Game по лицензии канала Discovery. Тогда выпустить проект собирались в конце 2021 года, однако эти планы уже пересмотрены.
Симулятор по мотивам знаменитого шоу «Разрушители легенд» должен выйти 8 июня 2022 года. А пока что всем заинтересованным доступна бесплатная демоверсия игры в виде пролога MythBusters: The First Experiment.
В бесплатном вступлении игроки могут исследовать мастерскую Разрушителей легенд и побывать на двух первых полигонах.Каждый эксперимент будет состоять из ряда этапов: вначале мы разбираемся в механике каждого мифа, решая головоломки, затем занимаемся менеджментом ресурсов для сбора необходимых материалов, а в финале проводим эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть сумасшедшие теории.