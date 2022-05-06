Пролог MythBusters: The First Experiment можно бесплатно скачать на ПК

В прошлом году мы услышали, что польская студия Byte Barrel работает над игрой MythBusters: The Game по лицензии канала Discovery. Тогда выпустить проект собирались в конце 2021 года, однако эти планы уже пересмотрены.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Симулятор по мотивам знаменитого шоу «Разрушители легенд» должен выйти 8 июня 2022 года. А пока что всем заинтересованным доступна бесплатная демоверсия игры в виде пролога MythBusters: The First Experiment.