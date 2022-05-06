Создатели Genshin Impact рассказали о работе над Switch-версией

Анонс Switch-версии Genshin Impact, состоявшийся ещё в начале позапрошлого года, по-прежнему не даёт покоя обладателям гибридной консоли Nintendo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По слухам, ещё в мае 2021-го разработчики перенесли данную версию на неопределённый срок из-за технических проблем. Многие начали задаваться вопросом: «А не отменили ли её вовсе?»

Сайт GoNintendo не выдержал и отправил разработчикам запрос, ответ на который был следующим:

«Версия для Switch по-прежнему в разработке, и мы будем публиковать информацию по мере прогресса».