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28 минут назад

Создатели Genshin Impact заявили, что по-прежнему работают над Switch-версией

Игромания.ру

Анонс Switch-версии Genshin Impact, состоявшийся ещё в начале позапрошлого года, по-прежнему не даёт покоя обладателям гибридной консоли Nintendo.

Создатели Genshin Impact рассказали о работе над Switch-версией
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По слухам, ещё в мае 2021-го разработчики перенесли данную версию на неопределённый срок из-за технических проблем. Многие начали задаваться вопросом: «А не отменили ли её вовсе?»

Сайт GoNintendo не выдержал и отправил разработчикам запрос, ответ на который был следующим:

«Версия для Switch по-прежнему в разработке, и мы будем публиковать информацию по мере прогресса».

Напомним, что HoYoverse отложила выход обновления 2.7 — предположительно из-за вспышки коронавируса в Китае. Также компания не так давно объявила о том, что мобильная версия Genshin Impact принесла ей более 3 млрд долларов.

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