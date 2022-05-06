Обзоры Galactic Civilizations IV — изучили, что говорят критики

В конце апреля, спустя почти раннего доступа в Epic Games Store, наконец состоялся полноценный релиз Galactic Civilizations IV — нового выпуска стратегической 4Х-серии от Stardock Entertainment. Она предлагает все, чего можно ожидать от полномасштабной космической стратегии: колонизацию далеких планет, исследование футуристических технологий, управление правительством, проектировку боевых кораблей и множество других механик.

Фото: Stardock Entertainment Stardock Entertainment

Отличительной фишкой четвертой части авторы называют переработку старых геймплейных систем. Так, карта галактики теперь разделена на звездные секторы, соединенные между собой гиперпространственными магистралями — благодаря этому размеры вселенной значительно возросли. Чтобы снизить объемы скучного микроменеджмента, Galactic Civilizations IV также переработала экономику: в каждой системе внутри секторов отныне есть один центральный мир, чьи колонии-сателлиты не нуждаются в ручном контроле и автоматически подпитывают метрополию ресурсами.

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Правда, судя по отзывам критиков, многие из новых идей игры хорошо звучат лишь на бумаге — на практике их реализация вызывает много вопросов.

Stardock Entertainment

Жанр: 4Х-стратегия

4Х-стратегия Разработчик: Stardock Entertainment

Stardock Entertainment Издатель: Stardock Entertainment

Stardock Entertainment Дата выхода: 11 июня 2021 (выход из раннего доступа — 27 апреля 2022)

11 июня 2021 (выход из раннего доступа — 27 апреля 2022) Платформы: ПК (Epic Store)

IGN

После прохождения нескольких кампаний сложно найти причины и дальше тратить время на Galactic Civilizations IV. Те немногие оригинальные идеи, которые она привносит в жанр 4Х-стратегий, реализованы плохо и не вызывают особого интереса. Потенциально любопытные механики, вроде секторов и галактических испытаний, пролетают мимо цели и ощущаются недоделанными. Без качественных литературных текстов все возможные опции и стили игры неизбежно скатываются в бессмысленную межгалактическую войну, которая не оставляет ярких впечатлений. Galactic Civilizations IV остро нуждается в правках; справедливости ради, в прошлом команда разработчиков уже доказала, что умеет грамотно поддерживать свои проекты после релиза. Однако сейчас игру нельзя назвать ни хорошей, ни плохой — она просто вызывает скуку.

PC Gamer

На фоне других космических 4Х-стратегий Galactic Civilizations IV не хватает характера, какой-то уникальной фишки. Она не предлагает ничего такого, что игроки не смогли бы найти в прочих играх жанра: например, Stellaris, где примерно те же идеи выполнены гораздо более качественно. Хотя авторы называют четвертую часть самой доступной в истории серии, на деле обучение все же оставляет желать лучшего: от всплывающих подсказок мало толку из-за того, каким тяжелым языком они написаны. Одни механики ощущаются слишком уж простыми, а вторые — неплохими, но слишком нишевыми. Вместо инноваций разработчики сделали ставку на масштаб, что понравится далеко не всем.

Stardock Entertainment

Cultured Vultures

Galactic Civilizations IV получилась захватывающей, впечатляющей 4Х-стратегией — один только масштаб игры уже оправдывает покупку. Авторы не только достойно развили наработки предыдущих игр серии, но и смогли пристроить новые идеи. В то же время, четвертая часть не избавилась от фундаментальных проблем, которые мешают франшизе раскрыть свой истинный потенциал. Так или иначе, ее можно смело посоветовать фанатам серии и поклонникам жанра — пускай и просто для того, чтобы подивиться на размах.

Wccftech

Galactic Civilizations IV внесла грамотные изменения в долгоиграющую формулу серии, однако недостаток обучения, непомерно большие деревья технологий и другие раздражающие мелочи не позволяют назвать ее настоящим шедевром. Хардкорные любители фантастических стратегий наверняка получат от игры удовольствие, хоть она и слегка теряется на фоне прочих популярных 4Х-проектов.