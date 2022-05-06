Российские киберспортсмены использовали букву «Z» на чемпионате мира

Перед PGL Major Antwerp (чемпионатом мира) по игровой дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (шутеру от первого лица) киберспортсмены предоставили официальные автограф-стикеры, которые будут внедрены в игру компанией-разработчиком Vavle.
Российские игроки команды Cloud9 Тимофей «interz» Якушин и Дмитрий «sh1ro» Соколов столкнулись с критикой со стороны киберспортивного сообщества в связи с тем, что в их автографах был нарисован символ, похожий на букву «Z».
Стоит отметить, что на последних международных турнирах команда из России была вынуждена выступать под нейтральным статусом, без названия своей организации и спонсоров из-за санкций, введенных компанией-разработчиком игры Vavle, в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, в текущем рейтинге лучших коллективов мира по CS:GO, россияне занимают 3-е место.
Ранее сообщалась, что российская команда Virtus.pro по компьютерной игре Dota 2 расторгла контракт с киберспортсменом Иваном «Pure» Москаленко, который нарисовал букву Z на мини-карте во время матча в рамках турнира Dota Pro Circuit.