Российские киберспортсмены использовали букву «Z» на чемпионате мира

Перед PGL Major Antwerp (чемпионатом мира) по игровой дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (шутеру от первого лица) киберспортсмены предоставили официальные автограф-стикеры, которые будут внедрены в игру компанией-разработчиком Vavle.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Российские игроки команды Cloud9 Тимофей «interz» Якушин и Дмитрий «sh1ro» Соколов столкнулись с критикой со стороны киберспортивного сообщества в связи с тем, что в их автографах был нарисован символ, похожий на букву «Z».

Стоит отметить, что на последних международных турнирах команда из России была вынуждена выступать под нейтральным статусом, без названия своей организации и спонсоров из-за санкций, введенных компанией-разработчиком игры Vavle, в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, в текущем рейтинге лучших коллективов мира по CS:GO, россияне занимают 3-е место.