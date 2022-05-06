PlayStation, Xbox и Nintendo разрешили ввозить без согласия правообладателей

Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров, в отношении которых разрешён параллельный импорт. Указанные предметы можно будет законно ввозить в страну для продажи и без разрешения правообладателя.
Перечень включает несколько десятков категорий, в том числе «консоли и оборудование для видеоигр, а также товары для развлечений» брендов PlayStation, Xbox и Nintendo. Помимо этого, приказ Минпромторга разрешает ввоз различных электронных устройств и их частей производства AMD, Intel, Sony, Samsung, Apple и других ведущих технологических компаний. При этом обязательным условием для легитимности параллельного импорта является введение товара в оборот за пределами России с согласия правообладателя.
После начала боевых действий на территории Украины многие иностранные компании приостановили деятельность в России. Помимо прочих, в их число вошли представители игровой индустрии: различные издательства, платформодержатели, а также производители комплектующих для ПК и игровой периферии.