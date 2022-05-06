В Elden Ring нашли баг, делающий самого сложного босса игры бессмертным

Баг воспроизводят геймеры, использующие парирование на Малении. При нанесении критического удара по боссу после оглушения Маления должна перейти во вторую фазу боя, но по неизвестной причине трансформация не происходит. Благодаря этому босс становится бессмертным: чтобы Малению можно было убить, она должна превратиться в Богиню Гнили. Предположительно, баг появился в ходе попытки исправления другой ошибки: при правильном комбинировании оглушении и критического удара раньше можно было моментально убить многих боссов.