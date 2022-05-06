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1 час назад

В Elden Ring нашли баг, делающий самого сложного босса игры бессмертным

CyberSport.ru

Игроки в Elden Ring нашли глитч, делающий Малению бессмертной. Об этом сообщили сразу несколько геймеров на reddit.

В Elden Ring нашли баг, делающий самого сложного босса игры бессмертным
Фото: CyberSportCyberSport

Баг воспроизводят геймеры, использующие парирование на Малении. При нанесении критического удара по боссу после оглушения Маления должна перейти во вторую фазу боя, но по неизвестной причине трансформация не происходит. Благодаря этому босс становится бессмертным: чтобы Малению можно было убить, она должна превратиться в Богиню Гнили. Предположительно, баг появился в ходе попытки исправления другой ошибки: при правильном комбинировании оглушении и критического удара раньше можно было моментально убить многих боссов.

Релиз Elden Ring состоялся 25 февраля. Игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. В материале автора Cybersport.ru Владислава Machinae Животнёва можно узнать о деталях сюжета, на которые не каждый геймер обращает внимание.

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