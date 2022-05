Во что поиграть в мае: шесть лучших релизов месяца

Приближается худшая для игровой индустрии пора года — летняя засуха. Крупные издатели всегда стараются выпускать важные проекты осенью или на новогодних праздниках, когда аудитория хочет потратить деньги и спокойно посидеть дома, так что на лето, как правило, приходится самый острый дефицит интересных игр. Хотя в этот раз нельзя сказать, что рог изобилия совсем уж пересох — любопытных инди-проектов в мае выйдет немало. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в этом месяце.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters

Разработчик: Complex Games

Платформы: ПК (Epic Store; Steam-версия недоступна в РФ)

Дата релиза: 5 мая

Компания Games Workshop регулярно отдает лицензии на свои самые крупные IP непонятно в чьи руки, но, если верить рецензиям, Chaos Gate — Daemonhunters получилась неожиданно достойной тактической стратегией. Нечто среднее между современными XCOM от Firaxis и недавней Gears Tactics — только вместо инопланетян игроку и его ордену космодесантников предстоит зачищать галактику от приспешников повелителя чумы Нургла в пошаговых сражениях. Поклонникам Warhammer 40,000 обязательно стоит обратить внимание: последней хорошей стратегией по вселенной была разве что Mechanicus, да и та была сравнительно камерной.

Trek to Yomi

Разработчик: Flying Wild Hog, Leonard Menchiari

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ПК

Дата релиза: 5 мая

Черно-белый самурайский экшен, вдохновленный фильмами культового японского режиссера Акиры Куросавы. Безумно стильная, кинематографичная постановка, отличный звук, шикарная эстетика… Но вот геймплей и в частности боевая система кому-то могут показаться слишком уж незамысловатыми. Впрочем, если душа просит классической истории о мести и поединков на катанах, то Trek to Yomi определенно принесет долю удовольствия.

Salt and Sacrifice

Разработчик: Ska Studios

Платформы: PS4, PS5, ПК (Epic Store)

Дата релиза: 10 мая

Продолжение двухмерного soulslike-экшена Salt and Sanctuary от Ska Studios — авторов дилогии The Dishwasher и Charlie Murder. Любой поклонник Dark Souls почувствует себя как дома: сюжет об упадке великого королевства, исследование комплексных локаций, прокачка характеристик, сражения, завязанные на менеджмент выносливости. Словом, все как обычно. Отличительной чертой Salt and Sacrifice должен стать мультиплеер — опять же, созданный по традициям FromSoftware. Это означает призыв союзников на битвы против боссов и вторжения в чужие миры на благо собственного ковенанта. Хорошо ли подобная механика будет работать в 2D — узнаем совсем скоро.

We Were Here Forever

Разработчик: Total Mayhem Games

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ПК

Дата релиза: 10 мая

Уже четвертая по счету часть долгоиграющей серии кооперативных головоломок. Если вы играли хотя бы в одну из предыдущих We Were Here, то прекрасно знаете, чего можно ожидать от новой. А если вдруг не играли, то это хороший повод найти напарника и наверстать упущенное. We Were Here — что-то вроде кооперативных эскейп-рум квестов, где два игрока должны совместными усилиями решать самые разные загадки, общаясь по рации. Паззлы иногда бывают ужасно запутанными, но опыт серия дарит совершенно неповторимый. We Were Here Forever вряд ли станет исключением.

Evil Dead: The Game

Разработчик: Saber Interactive

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, ПК (Epic Store)

Дата релиза: 13 мая

Evil Dead: The Game — первая за очень долгое время игра по вселенной «Зловещих мертвецов». Причем в отличие от предыдущих проектов франшизы, попросту наживавшихся на добром имени фильмов Сэма Рэйми, детище Saber Interactive выглядит как минимум любопытно. Это асимметричный сетевой экшен, где команда людей, состоящая из главных героев серии, борется против владыки дедайтов — примерно как в Dead by Daylight. Пока Эш и его товарищи пытаются найти магические артефакты, чтобы одолеть древнее зло, игрок-дедайт подстраивает им ловушки, командует ордами мертвецов и старается как можно сильнее напугать людей — это позволит духу завладеть их телами и стравить выживших между собой. Сложно сказать, ждет ли игру долгая жизнь, но фанатам оригинальных фильмов наверняка стоит взглянуть.

Vampire: The Masquerade — Swansong

Разработчик: Big Bad Wolf

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, ПК (Epic Store)

Дата релиза: 19 мая

Интерактивный триллер в антураже World of Darkness от французской студии Big Bad Wolf, ответственной за детектив The Council. Собственно, Swansong заимствует ключевые механики именно оттуда: в роли вампиров из трех разных кланов игроку предстоит расследовать преступление, тщательно наблюдая за своим психическим состоянием и жаждой крови. Привычные для интерактивных фильмов манипуляции, вроде попытки разговорить какого-нибудь свидетеля, здесь завязаны на менеджмент ограниченного запаса ресурсов — Swansong требует быть не только внимательным, но и расчетливым. Авторы также обещают, что каждое решение напомнит о себе тяжкими последствиями, и в данном случае нет причин сомневаться в их словах. Хотя The Council была, мягко говоря, далека от идеала, в этом плане она действительно держала планку качества.