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56 минут назад

Fortnite вышла в Xbox Cloud Gaming — теперь в неё можно сыграть на iPhone и iPad

Игромания.ру

Microsoft сообщила о запуске облачной версии Fortnite, доступной в рамках сервиса Xbox Cloud Gaming. Следовательно, теперь насладиться королевской битвой можно прямо в окне браузера или на мобильных устройствах.

Fortnite вернулась на iPhone и iPad крайне странным образом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для владельцев iPhone и iPad это весьма знаковое событие, поскольку «королевская битва» с некоторых пор недоступна в App Store. Играть можно будет как с помощью сенсорного управления, так и геймпадов. Подписка Game Pass не потребуется — достаточно учётной записи Microsoft.

Вместе с тем компания поделилась статистикой сервиса — увы, недоступного в России. С момента запуска в позапрошлом году Xbox Cloud Gaming воспользовались более 10 млн человек. Игры, доступные в рамках сервиса, запустили на более чем 6000 типах устройств в 26 странах.

Также Microsoft отметила, что Fortnite была лишь началом, и в будущем компания планирует добавить множество условно-бесплатных проектов, доступных в «облаке» без Game Pass.

Игры,Microsoft,
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