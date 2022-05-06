Fortnite вернулась на iPhone и iPad крайне странным образом

Microsoft сообщила о запуске облачной версии Fortnite, доступной в рамках сервиса Xbox Cloud Gaming. Следовательно, теперь насладиться королевской битвой можно прямо в окне браузера или на мобильных устройствах.

Для владельцев iPhone и iPad это весьма знаковое событие, поскольку «королевская битва» с некоторых пор недоступна в App Store. Играть можно будет как с помощью сенсорного управления, так и геймпадов. Подписка Game Pass не потребуется — достаточно учётной записи Microsoft.

Вместе с тем компания поделилась статистикой сервиса — увы, недоступного в России. С момента запуска в позапрошлом году Xbox Cloud Gaming воспользовались более 10 млн человек. Игры, доступные в рамках сервиса, запустили на более чем 6000 типах устройств в 26 странах.