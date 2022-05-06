От 49 рублей: в Steam стартовала еще одна отличная распродажа

В цифровом магазине Steam появились скидки на игры издательства Devolver Digital. В акции участвуют Weird West, Shadow Warrior 3, Loop Hero и другие тайтлы. Распродажа продлится до 17 мая.
- Weird West — ₽749 вместо ₽999;
- Shadow Warrior 3 — ₽1 199 вместо ₽1 999;
- Loop Hero — ₽132 вместо ₽400;
- Inscryption — ₽384 вместо ₽549;
- Carrion — ₽232 вместо ₽465;
- Serious Sam 4 — ₽290 вместо ₽725;
- Hotline Miami — ₽49 вместо ₽249;
- Gris — ₽98 вместо ₽392;
- My Friend Pedro — ₽174 вместо ₽435;
- Ruiner — ₽83 вместо ₽419.