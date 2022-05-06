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51 минуту назад

От 49 рублей: в Steam стартовала отличная распродажа

CyberSport.ru
В цифровом магазине Steam появились скидки на игры издательства Devolver Digital. В акции участвуют Weird West, Shadow Warrior 3, Loop Hero и другие тайтлы. Распродажа продлится до 17 мая.
  • Weird West — ₽749 вместо ₽999;
  • Shadow Warrior 3 — ₽1 199 вместо ₽1 999;
  • Loop Hero — ₽132 вместо ₽400;
  • Inscryption — ₽384 вместо ₽549;
  • Carrion — ₽232 вместо ₽465;
  • Serious Sam 4 — ₽290 вместо ₽725;
  • Hotline Miami — ₽49 вместо ₽249;
  • Gris — ₽98 вместо ₽392;
  • My Friend Pedro — ₽174 вместо ₽435;
  • Ruiner — ₽83 вместо ₽419.
От 49 рублей: в Steam стартовала еще одна отличная распродажа
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

На момент публикации материала большинство способов оплаты покупок в Steam в России недоступны. Приобретать игры можно только с помощью кошелька площадки.

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