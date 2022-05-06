От 49 рублей: в Steam стартовала еще одна отличная распродажа

Weird West — ₽749 вместо ₽999;

Shadow Warrior 3 — ₽1 199 вместо ₽1 999;

Loop Hero — ₽132 вместо ₽400;

Inscryption — ₽384 вместо ₽549;

Carrion — ₽232 вместо ₽465;

Serious Sam 4 — ₽290 вместо ₽725;

Hotline Miami — ₽49 вместо ₽249;

Gris — ₽98 вместо ₽392;

My Friend Pedro — ₽174 вместо ₽435;

Ruiner — ₽83 вместо ₽419.

В цифровом магазине Steam появились скидки на игры издательства Devolver Digital. В акции участвуют Weird West, Shadow Warrior 3, Loop Hero и другие тайтлы. Распродажа продлится до 17 мая.