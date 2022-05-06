Бесплатная игра для ПК, Path of Exile, получила крупное обновление

Создатели Path of Exile представили новую лигу «Дозор», ключевым нововведением которой станут Часовые — древние конструкты. Подчинившие себе их силу смогут контролировать степень риска и, соответственно, награды на поле боя.

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Часовые подразделяются на три типа: охотники, пандемонии и апекс-часовые. Первые усиливают среднее число врагов поочерёдно по мере встречи с ними. Вторые наращивают мощь большой группы монстров разом в одной стремительной вспышке. Наконец, апекс-часовые усиливают лишь редких врагов.

Также игроки могут настраивать Часовых на своё усмотрение. Изначально пульта хватит лишь на обеспечение энергией одного Часового, но со временем можно будет менять характеристики троих. Любители экспериментов смогут объединить Часовых с помощью энергоядра, получив на выходе нового, полностью заряженного и унаследовавшего свойства нескольких оболочек.

Ещё одно важное нововведение — специальные камни, называющиеся рекомбинаторами. С их помощью можно собрать новый предмет из двух, наделив его случайными свойствами уничтоженных. На выходе иногда получаются вещи, обладающие уникальными атрибутами.

Тех, кто решит испытать себя на прочность, ждут 20 новых ключевых умений на древо Атласа, позволяющих радикально изменить свою тактику на поздних этапах. Также игроков ждут усиленные версии верховных боссов: Венария, Сируса, Мейвен, Пламенного экзарха, Пожирателя миров, Создателя и убер-Древнего. Само собой, за победу над ними дадут очень ценные награды.