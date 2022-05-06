Вышел ролик Elden Ring VR: слегка тошнит

В прошлом месяце LukeRoss, автор популярных VR-модификаций для GTA V, Red Dead Redemption 2 и Horizon Zero Dawn представил аналогичную работу для Elden Ring.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В коротком видео было показано лишь перемещение героя по миру, которое смотрелось эффектно. Но, как и подозревали многие, в сражениях вид от первого лица показывает себя не лучшим образом даже с учётом слегка изменённого интерфейса.

Вы можете наблюдать всё это в текущем 15-минутном ролике, снятом UploadVR — чрезмерное дерганье камеры и периодически загораживающая обзор голова персонажа.