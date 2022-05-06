Покупку разработчиков Destiny перепроверят

По данным издания The Information, Федеральная торговая комиссия США начала проверку сделки между Sony и Bungie, обошедшейся первой в 3,6 млрд долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По сути, это стандартная процедура, вовсе не означающая, что покупка студии будет аннулирована, хотя риск всегда есть. Аналогичной процедуре ранее подвергли и громогласную сделку между Activision Blizzard и Microsoft.

Что касается Bungie, то на днях компания сделала объявление, не связанное с играми — заявила о поддержке репродуктивного выбора, свободы и неприкосновенности частной жизни, а заодно прав человека.