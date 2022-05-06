Названа примерная дата анонса Modern Warfare 2

Инсайдер Том Хендерсон поделился свежими сведениями, касающимися новой Call of Duty: Modern Warfare II. Несколько его источников полагают, что готовящийся шутер представят в июне. Судя по всему, нам покажут довольно стандартный для Call of Duty трейлер с кадрами кампании.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Также источники инсайдера сообщают, что геймплей кампании представят тогда, когда должна была проходить E3. Что ж, вероятно, это означает, что игровой процесс могут показать на Summer Games Fest 2022, то есть 9 июня. Соответственно, пишет Хендерсон, дебютный трейлер шутера могут выпустить незадолго до этого, и это, как сообщает другой надёжный инсайдер, произойдёт 2 июня.

При этом мультиплеер новой Modern Warfare II, если верить источникам Хендерсона, вероятнее всего, представят в августе. Впрочем, будет ли это как-то связано с событием в Warzone, как было ранее с другими Call of Duty, пока неясно.