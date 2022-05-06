Игроки Genshin Impact получат бесплатные бонусы за задержку обновления

Как было объявлено ранее, игроки Genshin Impact получат компенсацию за перенос следующего крупного обновления 2.7 на неопределенный срок. Разработчики раскрыли подробности о том, какие бонусы ждут пользователей.
Бонусы будут зачисляться вплоть до выхода обновления, дата которого пока не определена. Если интервал между версией 2.7 и предыдущей компенсацией составит менее одной недели, то ее скорректируют в соответствие с количеством прошедших дней.
Ранее стало известно, что общая выручка от Genshin Impact только с момента релиза только на мобильных устройствах (т.е. без учета PC, PS4 и PS5) составила $3 млрд.