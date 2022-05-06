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1 час назад

Игроки Genshin Impact получат бесплатные бонусы за задержку обновления

MMO13

Как было объявлено ранее, игроки Genshin Impact получат компенсацию за перенос следующего крупного обновления 2.7 на неопределенный срок. Разработчики раскрыли подробности о том, какие бонусы ждут пользователей.

Игроки Genshin Impact получат бесплатные бонусы за задержку обновления
Фото: MMO13MMO13
Начиная с 11 мая (дня, когда должен был выйти патч изначально) все игроки, которые достигли ранга приключений 5, станут еженедельно получать на аккаунт следующее:
  • камни истока ×400
  • слабая смола ×1
  • опыт героя ×7
  • волшебная руда усиления ×16
  • мора ×120 000

Бонусы будут зачисляться вплоть до выхода обновления, дата которого пока не определена. Если интервал между версией 2.7 и предыдущей компенсацией составит менее одной недели, то ее скорректируют в соответствие с количеством прошедших дней.

Ранее стало известно, что общая выручка от Genshin Impact только с момента релиза только на мобильных устройствах (т.е. без учета PC, PS4 и PS5) составила $3 млрд.

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