Игроки Genshin Impact получат бесплатные бонусы за задержку обновления

Как было объявлено ранее, игроки Genshin Impact получат компенсацию за перенос следующего крупного обновления 2.7 на неопределенный срок. Разработчики раскрыли подробности о том, какие бонусы ждут пользователей.

Фото: MMO13 MMO13

камни истока ×400

слабая смола ×1

опыт героя ×7

волшебная руда усиления ×16

мора ×120 000 Начиная с 11 мая (дня, когда должен был выйти патч изначально) все игроки, которые достигли ранга приключений 5, станут еженедельно получать на аккаунт следующее:

Бонусы будут зачисляться вплоть до выхода обновления, дата которого пока не определена. Если интервал между версией 2.7 и предыдущей компенсацией составит менее одной недели, то ее скорректируют в соответствие с количеством прошедших дней.