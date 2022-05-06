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1 час назад

Разработчики рассказали, что ждет "Аллоды Онлайн"

MMO13

Разработчики MMORPG Аллоды Онлайн рассказали об основных предстоящих изменениях в игре. В ближайших патчах игрокам стоит ждать следующее:

Разработчики рассказали, что ждет "Аллоды Онлайн"
Фото: Mail.ruMail.ru
  • Переработка ресурсов, связанных с проблемой долгой и дорогой прокачки ремесленных профессий на 73+ уровне.
  • Перераспределение компонентов, необходимых для создания артефакта, по различным игровым активностям, а также над увеличение количества этих компонентов в наградах.
  • Правки урона классов, в том числе поддержки.
  • Возможность получить игровым путем транспортное средство «Молния» на подписочных серверах.
  • Актуализация заданий на создание Личного Аллода.
  • Более детальное описание к квестов на получение Величия и сопутствующим предметам.

После того, как все вышеперечисленное будет реализовано, разработчики собираются сделать следующее:

  • Увеличить количество трав на локациях для облегчения прокачки алхимии.
  • Ввести активность на Эдеме, которая поможет по-новому взглянуть на PvP в открытом мире. Участвовать в данной активности смогут не только любители PvP, поскольку в ней появятся элементы PvE-контента. Отмечается, что это будет необычная активность с новыми механиками и приятными наградами.
  • Добавить четвертого боссом Цитадели Нихаза.

Точными сроками выхода обновлений команда не поделилась.

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