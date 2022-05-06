Студия Frontier выпустила дорожную карту для Elite Dangerous на 2022 год

В целом, внимание авторов сосредоточено на контенте и расширении повествования. Запланировано три больших контентных обновления, первое из которых под номером 12 выйдет уже в этом месяце и будет включать новые миссии, а также патчи с улучшением оптимизации. Обновление 13 с большим количеством сюжетных нововведений назначено на август, в то время как обновление 14 выйдет в ноябре 2022 года и похоже, будет включать заключительную часть годовой арки.