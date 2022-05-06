Студия Frontier выпустила дорожную карту для Elite Dangerous на 2022 год

Разработчики многопользовательского космического симулятора Elite Dangerous опубликовали дорожную карту на 2022 год, включающую общую информацию о планах.
В целом, внимание авторов сосредоточено на контенте и расширении повествования. Запланировано три больших контентных обновления, первое из которых под номером 12 выйдет уже в этом месяце и будет включать новые миссии, а также патчи с улучшением оптимизации. Обновление 13 с большим количеством сюжетных нововведений назначено на август, в то время как обновление 14 выйдет в ноябре 2022 года и похоже, будет включать заключительную часть годовой арки.
Из уникальных функций, Frontier добавят возможность один раз скопировать данные аккаунта с консолей на ПК. Данное решение связано с прекращением выхода обновлений на консолях и сосредоточение лишь на персональных компьютерах.
Дополнительно авторы хотят изменить подход к выходу обновлений: ежемесячные сообщения о разработке будут заменены подробными патч-ноутами непосредственно после выхода патчей. Еще ожидаются стримы от разработчиков по четвергам каждые две недели.