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49 минут назад

Студия Frontier выпустила дорожную карту для Elite Dangerous на 2022 год

MMO13

Разработчики многопользовательского космического симулятора Elite Dangerous опубликовали дорожную карту на 2022 год, включающую общую информацию о планах.

Студия Frontier выпустила дорожную карту для Elite Dangerous на 2022 год
Фото: MMO13MMO13

В целом, внимание авторов сосредоточено на контенте и расширении повествования. Запланировано три больших контентных обновления, первое из которых под номером 12 выйдет уже в этом месяце и будет включать новые миссии, а также патчи с улучшением оптимизации. Обновление 13 с большим количеством сюжетных нововведений назначено на август, в то время как обновление 14 выйдет в ноябре 2022 года и похоже, будет включать заключительную часть годовой арки.

Из уникальных функций, Frontier добавят возможность один раз скопировать данные аккаунта с консолей на ПК. Данное решение связано с прекращением выхода обновлений на консолях и сосредоточение лишь на персональных компьютерах.

Дополнительно авторы хотят изменить подход к выходу обновлений: ежемесячные сообщения о разработке будут заменены подробными патч-ноутами непосредственно после выхода патчей. Еще ожидаются стримы от разработчиков по четвергам каждые две недели.

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