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19 минут назад

На ПК бесплатно отдадут две топовые игры

CyberSport.ru

Пользователи цифрового магазина Epic Games Store смогут бесплатно получить приключенческий экшен в мире скандинавской мифологии Jotun: Valhalla Edition. Акция пройдет в период с 12 по 19 мая. Информация об этом была опубликована на официальном сайте площадки.

На ПК можно будет бесплатно скачать две топовые игры
Фото: SteamSteam

В этот же период в Epic Games Store будет раздаваться научно-фантастический экшен Prey от Bethesda Softworks. Однако пользователям из России эта игра недоступна, так как ранее студия сняла свои тайтлы с продажи в Steam и EGS на территории страны.

До 12 мая геймеры могут бесплатно добавить в свои библиотеки Epic Games Store экономическую стратегию Terraforming Mars. В ней игрокам предстоит управлять корпорацией, стремящейся сделать красную планету пригодной для жизни. Главная задача — провернуть все бизнес-процессы удачнее, чем оппоненты.

1/2 Раздача в EGS для пользователей из России |Источник: store.epicgames.com

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