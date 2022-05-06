В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Авторы The Sims&nbsp;4 намекают на оборотней

Игромания.ру

В официальном твиттере The Sims начали появляться туманные намёки на грядущие расширения к знаменитому симулятору The Sims 4. И, судя по ним, нас ждёт нечто весьма мрачное. Скорее всего, разработчики намекают на появление оборотней.

Sims 4 может получить новых персонажей со зловещей механикой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Впервые ликантропы появились в дополнении The Sims: Makin' Magic, после чего возвращались в дополнениях к The Sims 2 и The Sims 3. Все они были связаны с ночными циклами и полнолуниями, и именно такой пейзаж нам показывают в коротком ролике.Разработчики также показали зашифрованный перспективный план будущих расширений. Можно предположить, что появлению оборотней посвятят не дополнение, а игровой набор. Помимо этого, нам обещают два каталога. Один из них — с шикарными вечерними туалетами, а второй посвящён уютным вечерам в дворике.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители