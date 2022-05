Sims 4 может получить новых персонажей со зловещей механикой

В официальном твиттере The Sims начали появляться туманные намёки на грядущие расширения к знаменитому симулятору The Sims 4. И, судя по ним, нас ждёт нечто весьма мрачное. Скорее всего, разработчики намекают на появление оборотней.

Впервые ликантропы появились в дополнении The Sims: Makin' Magic, после чего возвращались в дополнениях к The Sims 2 и The Sims 3. Все они были связаны с ночными циклами и полнолуниями, и именно такой пейзаж нам показывают в коротком ролике.Разработчики также показали зашифрованный перспективный план будущих расширений. Можно предположить, что появлению оборотней посвятят не дополнение, а игровой набор. Помимо этого, нам обещают два каталога. Один из них — с шикарными вечерними туалетами, а второй посвящён уютным вечерам в дворике.