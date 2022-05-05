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1 час назад

Амбициозный экшн из Якутии столкнулся с трудностями

Чемпионат.comиещё 1

Выживач The Day Before от разработчиков из якутской независимой студии Fntastic, не поспеет к сроку. Разработчики так вдохновились количеством геймеров, добавивших проект в список желаемого, что решили шагать в ногу со временем и перевести игру на рельсы Unreal Engine 5.

Амбициозный экшн из Якутии столкнулся с трудностями
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Из-за этого The Day Before, посвящённая выживанию в условиях зомби-апокалипсиса, не поспеет к сроку и выйдет не 21 июня сего года, а лишь 1 марта следующего.

Как отмечают сами создатели, переход на более современный движок поможет им ещё лучше реализовать геймплей в открытом мире.

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