Амбициозный экшн из Якутии столкнулся с трудностями

Выживач The Day Before от разработчиков из якутской независимой студии Fntastic, не поспеет к сроку. Разработчики так вдохновились количеством геймеров, добавивших проект в список желаемого, что решили шагать в ногу со временем и перевести игру на рельсы Unreal Engine 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Из-за этого The Day Before, посвящённая выживанию в условиях зомби-апокалипсиса, не поспеет к сроку и выйдет не 21 июня сего года, а лишь 1 марта следующего.