Разработчиков серии Mafia покинул ключевой сотрудник

Глава студии Hangar 13 Хейден Блэкман покинул компанию спустя почти 10 лет работы. Представители издательства 2K Games в обращении к сотрудникам заявили, что он решил уйти и заняться чем-то абсолютно новым.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Хейден Блэкман в первую очередь известен как геймдиректор спорной Mafia 3 и ремейка Mafia: Definitive Edition. До прихода в компанию разработчик трудился над дилогией Star Wars: The Force Unleashed.