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25 минут назад

Аудитория зрителей Overwatch на Twitch снизилась на 99% по прошествии недели

Игромания.руиещё 1

Закрытое тестирование Overwatch 2 поспособствовало росту просмотров на Twitch — пускай дилогия Blizzard и не вошла в тройку лидеров на платформе, но всё же сумела побить собственные рекорды.

Overwatch опять никому не нужен
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Во многом такой интерес был обусловлен дропами, включая пропуски для доступа к ЗБТ. Однако ажиотаж вокруг игры длился недолго — по прошествии недели аудитория поредела на 99%.В итоге получается, что те самые бонусы, которыми можно было разжиться в ходе просмотра, и служили основной мотивацией. Стоило только именитым стримерам отойти от игры, как просмотры рухнули.

Для разработчиков это, конечно, тревожный звонок — Overwatch 2 рискует не получить того тёплого приёма, на который они рассчитывают. С другой стороны, игра пока пребывает в статусе беты, и команда может многое исправить. Напомним, что первый этап тестирования продлится до 17 мая.

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