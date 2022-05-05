Overwatch опять никому не нужен

Закрытое тестирование Overwatch 2 поспособствовало росту просмотров на Twitch — пускай дилогия Blizzard и не вошла в тройку лидеров на платформе, но всё же сумела побить собственные рекорды.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Во многом такой интерес был обусловлен дропами, включая пропуски для доступа к ЗБТ. Однако ажиотаж вокруг игры длился недолго — по прошествии недели аудитория поредела на 99%.В итоге получается, что те самые бонусы, которыми можно было разжиться в ходе просмотра, и служили основной мотивацией. Стоило только именитым стримерам отойти от игры, как просмотры рухнули.