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55 минут назад

Call of Duty: Warzone получила крупный патч для третьего сезона

Игромания.ру

В конце апреля в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон, а теперь, спустя неделю, подоспел патч, исправивший ряд багов и внёсший коррективы в баланс.

Call of Duty: Warzone получила крупный патч с важными изменениями
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Например, разработчики ослабили защиту бронированного грузовика и на 40% снизили урон от турелей. Также были внесены правки в ряд видов оружия — в основном, была увеличена вместимость обойм, но где-то пришлось немного сократить урон.С некоторыми видами огнестрела наблюдался баг, препятствовавший набору опыта — теперь он в прошлом.

Напомним, что на подходе операция «Монарх», стартующая в среду — в рамках данного ивента игроки станут участниками масштабного противостояния между Кинг-Конгом и Годзиллой.

А ещё не лишним будет напомнить о том, что Activision наконец-то признала тот факт, что Vanguard не оправдала ожиданий фанатов. По мнению компании, причины кроются в заезженном сеттинге и отсутствии инноваций. Также Activision в очередной раз сделала акцент на том, что Modern Warfare 2 всех удивит.

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