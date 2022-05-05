Call of Duty: Warzone получила крупный патч с важными изменениями

В конце апреля в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон, а теперь, спустя неделю, подоспел патч, исправивший ряд багов и внёсший коррективы в баланс.

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Например, разработчики ослабили защиту бронированного грузовика и на 40% снизили урон от турелей. Также были внесены правки в ряд видов оружия — в основном, была увеличена вместимость обойм, но где-то пришлось немного сократить урон.С некоторыми видами огнестрела наблюдался баг, препятствовавший набору опыта — теперь он в прошлом.

Напомним, что на подходе операция «Монарх», стартующая в среду — в рамках данного ивента игроки станут участниками масштабного противостояния между Кинг-Конгом и Годзиллой.