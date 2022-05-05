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45 минут назад

Новый класс Темный Эльф появился в MMORPG Lineage W

MMO13

Компания NCSOFT выпустила крупное обновление 2nd Episode: Dark Elf для мобильной MMORPG Lineage W. Вместе с ним стал доступен новый класс Темный Эльф, который способен наносить большой урон одиночной цели, становиться невидимым, повышать скорость передвижения и многое другое. Он может использовать следующие виды оружия: Лук, Кинжал, Одноручный меч, Парные клинки и Когти — последние два являются новыми.

В Lineage появился новый класс
Фото: MMO13MMO13

Разработчики также добавили систему смены класса, 15 новых доспехов, 3 новых слота для создания персонажей и внесли множество геймплейных правок. Не обошлось и без запуска различных ивентов в честь выхода обновления, которые позволят получить множество наград.

Ниже вы найдете сюжетный трейлер Темного Эльфа и официальный видео-гайд, посвященный данному классу.

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