Стало известно, сколько миллиардов принесла мобильная Genshin Impact

По данным аналитической фирмы SensorTower, с момента выхода Genshin Impact в сентябре 2020 года выручка мобильной версии проекта превысила показатель в $ 3 млрд. Первое место по выручке занимает Китай (30,7%), следом за ним идёт Япония (23,7%), а замыкает тройку США (19,7%).

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Эксперты отмечают, что данные основаны только на мобильной версии игры. Она также доступна на ПК и PlayStation, так что общая выручка должна быть ещё больше. По их данным, мобильная Genhin Impact зарабатывает $ 1 млрд примерно каждые шесть месяцев.