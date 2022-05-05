В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
17 минут назад

Стало известно, сколько миллиардов принесла мобильная Genshin Impact

Чемпионат.comиещё 1

По данным аналитической фирмы SensorTower, с момента выхода Genshin Impact в сентябре 2020 года выручка мобильной версии проекта превысила показатель в $ 3 млрд. Первое место по выручке занимает Китай (30,7%), следом за ним идёт Япония (23,7%), а замыкает тройку США (19,7%).

Стало известно, сколько миллиардов принесла мобильная Genshin Impact
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эксперты отмечают, что данные основаны только на мобильной версии игры. Она также доступна на ПК и PlayStation, так что общая выручка должна быть ещё больше. По их данным, мобильная Genhin Impact зарабатывает $ 1 млрд примерно каждые шесть месяцев.

В конце апреля разработчики из студии MiHoYo перенесли обновление 2.7 на неопределённый срок. Изначально оно должно было выйти 10 мая. Неизвестно, что именно появится в игре вместе со следующим расширением.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители