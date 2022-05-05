Нью-Йорк подал необычный иск к разработчикам Warcraft и Call of Duty

Самой крупной покупкой в истории игровой индустрии стало приобретение Activison Blizzard компанией Microsoft. Об этом уже сказано множество слов, а несколько дней назад появилась информация, что сделку одобрили 98% акционеров Activision Blizzard.

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4 мая аккаунт CharlieIntel обратил внимание на поступившие документы. Оказывается, власти Нью-Йорка подали в суд на Activision Blizzard из-за Бобби Котика. Глава компании якобы поторопился с этой сделкой для того, чтобы избежать ответственности за все проблемы.

Учитывая личную ответственность Котика за проблемы в Activision Blizzard, всем должно стать ясно, что он не способен вести переговоры о продаже компании.