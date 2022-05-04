Как скачать и установить моды на Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла уже более десяти лет назад, но собравшееся вокруг игры сообщество до сих пор работает, не покладая рук. Благодаря тысячам пользовательских модификаций легендарная RPG несмотря на свой почтенный возраст пребывает в добром здравии: даже если вы несколько раз прошли игру, моды могут заметно освежить игровой процесс. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как правильно ставить моды на "Скайрим".

Фото: Bethesda Game Studios Bethesda Game Studios

Важные советы перед загрузкой модов

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После установки серьезных модификаций, вроде новых квестов, навыков и правок в игровых скриптах, всегда есть риск, что старые сохранения перестанут работать — сделайте резервную копию на всякий случай. Или просто начните новую игру, чтобы ничего не сломать.

Если вы собираетесь пользоваться большим количеством модов, при первом запуске игры не включайте их все одновременно — иначе при возникновении какой-либо ошибки будет тяжело разобраться, какие именно файлы конфликтуют между собой. Вместо этого подключайте моды постепенно, по три или пять штук, и запускайте Skyrim для проверки.

Скачивайте моды только из проверенных источников, чтобы не подцепить вредоносные файлы. Мы собрали список лучших источников для загрузки модификаций в отдельном тексте.

Как установить модификации из мастерской Steam

Для обладателей Steam-версии Skyrim самый быстрый способ найти и поставить моды — это встроенная мастерская. Ее можно найти прямо на странице игры в вашей библиотеке. Кликните на вкладку «Мастерская», отыщите нужный вам мод и нажмите на кнопку «Подписаться». После этого модификация должна автоматически загрузиться при следующем запуске: проверьте, появилась ли она в списке файлов в лончере.

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Если мод, на который вы подписались, все-таки не отображается в списке, не переживайте — его всего лишь надо перенести в папку игры вручную. Скачанные файлы расположены по адресу Steam\steamapps\workshop\content\72850. Скопируйте их и вставьте в папку Steam\steamapps\common\Skyrim\Data — не бойтесь заменять файлы в папке назначения.

Как установить модификации через Nexus Mods

Ранее мы уже рассказывали о платформе Nexus Mods — крупнейшем архиве модификаций для видеоигр в Интернете. Помимо всего прочего, там можно найти тысячи различных модов на Skyrim. Поставить их можно двумя способами: загрузив непосредственно через сайт или при помощи клиента Vortex — фирменной утилиты Nexus Mods, предназначенной специально для управления модификациями.

Первый способ не нуждается в длинной инструкции. Для загрузки понравившегося мода достаточно зарегистрироваться на Nexus Mods; вам понадобится только электронная почта и никнейм. Сайт будет настойчиво предлагать оформить платную подписку, но это вовсе необязательно: единственный ощутимый минус бесплатного аккаунта — ограниченная скорость скачивания. После того, как вы скачали модификацию, распакуйте содержимое архива в папку Skyrim/Data и проверьте список файлов в лончере.

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Nexus Mods автоматически скрывает контент для взрослых. Чтобы он появлялся в поисковой выдаче сайта, кликните на иконку профиля в правом верхнем углу страницы и откройте настройки Site Preferences. Во вкладке Content Blocking выберите вторую опцию — Show adult content.

Другой вариант — это клиент Vortex, однако он лучше всего подойдет тем, кто собирается ставить большое количество модов. Для загрузки самой программы так же понадобится зарегистрировать аккаунт на Nexus Mods. После установки клиент начнет поиск поддерживаемых игр; если поиск не начался сразу, то нажмите на кнопку Scan for Games в правой нижней части окна.

Если вы включите Vortex перед тем, как скачать ту или иную модификацию на Nexus Mods, на сайт появится опция загрузки при помощи клиента. Если браузер спросит, открывать ли приложение Nexus, соглашайтесь. Затем программа сама перенесет необходимые файлы в нужные папки. Здесь может возникнуть ошибка: Vortex попросит выбрать метод установки и промежуточную папку для модов. Это не страшно — чтобы исправить проблемы, просто следуйте указаниям приложения.