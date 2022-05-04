Война консольщиков: владельцы Xbox наконец-то могут дать жару любителям PlayStation

Не прошло и нескольких дней с полноценного анонса , как EA запустила кроссплей в FIFA 22 . Теперь игроки с PlayStation 5 могут сыграть с пользователями Xbox Series и Google Stadia в онлайн-матчах и «Сезонах».

Напомним, что функцию можно включить прямо в главном меню, нажав R2 на PlayStation или RT на Xbox. Чтобы сыграть со своим знакомым с другой платформы, необходимо в том же меню выбрать «добавить друга» и ввести его ник в сервисе EA. Затем нужно зайти в онлайн-матч и пригласить человека в своё лобби.