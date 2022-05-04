Война консольщиков: владельцы Xbox наконец-то могут дать жару любителям PlayStation

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20 минут назад

В FIFA 22 появился кроссплей — игроки на PS5 и Xbox Series теперь могут сыграть вместе

Чемпионат.com

Не прошло и нескольких дней с полноценного анонса, как EA запустила кроссплей в FIFA 22. Теперь игроки с PlayStation 5 могут сыграть с пользователями Xbox Series и Google Stadia в онлайн-матчах и «Сезонах».

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Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, что функцию можно включить прямо в главном меню, нажав R2 на PlayStation или RT на Xbox. Чтобы сыграть со своим знакомым с другой платформы, необходимо в том же меню выбрать «добавить друга» и ввести его ник в сервисе EA. Затем нужно зайти в онлайн-матч и пригласить человека в своё лобби.

EA Sports называет функция кроссплея в FIFA 22 тестовой. Судя по всему, если тестирование пройдёт удачно, в следующей части футбольного симулятора игроки смогут опробовать и другие совместные режимы на разных платформах.

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