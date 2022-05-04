Activision Blizzard хочет скрыть факты домогательств

Совет директоров корпорации Activision Blizzard обратился к акционерам с рекомендациями по грядущим голосованиям, касающихся расследований о домогательствах и дискриминациях в издательстве. Об этом сообщил портал Eurogamer.

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Власти штата Нью-Йорк предложили компании опубликовать годовой отчёт об эффективности и результатах борьбы с домогательствами и дискриминацией в компании. Руководство компании выступило против этой инициативы. Совет директоров попросил акционеров проголосовать против предложения, заявив, «что вместо создания ещё одного отчёта нужно сосредоточиться на непосредственной помощи сотрудникам».

Помимо этого, руководство Activision Blizzard не советует голосовать за введение должности представителя работников в совете директоров. По его мнению, выборный представитель не будет независимым и это повредит работе управленческого органа корпорации.