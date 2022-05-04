Crysis 4 получила отличного геймдиректора

Геймдиректор стелс-экшена Hitman 3 Маттиас Энгстрём присоединился к студии Crytek — он будет руководить разработкой шутера Crysis 4. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.
Crysis 4 была анонсирована в конце января с помощью небольшого тизера без геймплейных кадров. В ролике длительностью 47 секунд можно заметить брошенный шлем от нанокостюма и цифру 4. В конце видео авторы также призывают «присоединиться к путешествию и стать героем». Никаких подробностей об игровом процессе, сюжете или сроках релиза пока нет.
Crysis — серия научно-фантастических шутеров от первого лица. Релиз первой части состоялся в 2007 году. Игра получила высокие оценки от журналистов и пользователей, а также стала одним из самых высокотехнологичных тайтлов своего времени. Третья часть серии вышла в 2013-м и также была положительно принята комьюнити. В 2021 году Crytek выпустила ремастеры трилогии.