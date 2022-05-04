Crysis 4 получила отличного геймдиректора

Геймдиректор стелс-экшена Hitman 3 Маттиас Энгстрём присоединился к студии Crytek — он будет руководить разработкой шутера Crysis 4. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

Фото: CyberSport CyberSport

Crysis 4 была анонсирована в конце января с помощью небольшого тизера без геймплейных кадров. В ролике длительностью 47 секунд можно заметить брошенный шлем от нанокостюма и цифру 4. В конце видео авторы также призывают «присоединиться к путешествию и стать героем». Никаких подробностей об игровом процессе, сюжете или сроках релиза пока нет.