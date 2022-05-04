В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Crysis 4 получила отличного геймдиректора

CyberSport.ru

Геймдиректор стелс-экшена Hitman 3 Маттиас Энгстрём присоединился к студии Crytek — он будет руководить разработкой шутера Crysis 4. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

Crysis 4 получила отличного геймдиректора
Фото: CyberSportCyberSport

Crysis 4 была анонсирована в конце января с помощью небольшого тизера без геймплейных кадров. В ролике длительностью 47 секунд можно заметить брошенный шлем от нанокостюма и цифру 4. В конце видео авторы также призывают «присоединиться к путешествию и стать героем». Никаких подробностей об игровом процессе, сюжете или сроках релиза пока нет.

Crysis — серия научно-фантастических шутеров от первого лица. Релиз первой части состоялся в 2007 году. Игра получила высокие оценки от журналистов и пользователей, а также стала одним из самых высокотехнологичных тайтлов своего времени. Третья часть серии вышла в 2013-м и также была положительно принята комьюнити. В 2021 году Crytek выпустила ремастеры трилогии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители