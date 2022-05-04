Blizzard представила мобильную стратегию по миру Warcraft

Blizzard Entertaiment анонсировала мобильную стратегию Warcraft Arclight Rumble - игра выйдет на платформах iOS и Android. Видео с презентацией опубликовано на YouTube.
В мобильной игре игроки должны коллекционировать миниатюры - всего их будет 65 - и отправлять их в "хаотичные сражения". Миниатюры созданы на основе персонажей вселенной Warcraft - из них можно формировать армии, использующие различные тактики и отправлять в бой против NPC или реальных противников, - то есть игра также будет поддерживать PVP-режим. Дата выхода игры пока названа, но уже сейчас можно записаться на бета-тест.
Это не первый случай, когда крупная франшиза добирается до мобильных платформ — Call of Duty и Fortnite уже запустили свои карманные игры, а также ожидается появление мобильной Diablo Immortal и Valorant. Кроме того, Blizzard в 2015 году уже выпускала на Android и iOS карточную игру по вселенной Warcraft — Hearthstone.
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