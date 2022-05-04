Blizzard представила мобильную стратегию по миру Warcraft

В мобильной игре игроки должны коллекционировать миниатюры - всего их будет 65 - и отправлять их в "хаотичные сражения". Миниатюры созданы на основе персонажей вселенной Warcraft - из них можно формировать армии, использующие различные тактики и отправлять в бой против NPC или реальных противников, - то есть игра также будет поддерживать PVP-режим. Дата выхода игры пока названа, но уже сейчас можно записаться на бета-тест.