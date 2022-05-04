В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Релиз Forza Motorsport вполне возможен и на консолях прошлого поколения

Droidnews

По информации западных СМИ, новая Forza Motorsport может выйти и на старом поколении консолей, в частности — на Xbox One.

Обладателей устаревших Xbox One порадовали неожиданным анонсом
Фото: DroidnewsDroidnews

Пару дней назад, в сети появились слитые скриншоты с одного из тестирований игры. Скриншоты были сделаны в ходе одного из закрытых тестирований игры, которое проходило прошлым летом. Многих сразу заинтересовало, что тестирование проводилось на консолях Xbox One. Многие предполагают о том, что тестирование на консолях прошлого поколения проходило лишь в рамках общего тестирования и игра выйдет только на современных консолях. Но есть мнение, что выход игры на консолях Xbox One вполне возможен и закрытое тестирование игры на этой платформе только подтверждает это.

Forza Motorsport анонсировали в 2020 году. На текущий момент игра официально должна выйти на платформах Xbox Series X/S и PC.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители