Обладателей устаревших Xbox One порадовали неожиданным анонсом

Пару дней назад, в сети появились слитые скриншоты с одного из тестирований игры. Скриншоты были сделаны в ходе одного из закрытых тестирований игры, которое проходило прошлым летом. Многих сразу заинтересовало, что тестирование проводилось на консолях Xbox One. Многие предполагают о том, что тестирование на консолях прошлого поколения проходило лишь в рамках общего тестирования и игра выйдет только на современных консолях. Но есть мнение, что выход игры на консолях Xbox One вполне возможен и закрытое тестирование игры на этой платформе только подтверждает это.