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40 минут назад

СМИ: Sony хочет приобрести студию Square Enix

Газета.Ruиещё 3

Игровой журналист Джефф Грабб в своем Twitter сообщил, что японская корпорация Sony планирует приобрести студию-разработчика и издателя компьютерных игр Square Enix, которая известна созданием серии Final Fantasy и перезапуском нескольких популярных франшиз, таких как Tomb Raider и Deus Ex.

Sony хочет приобрести студию Square Enix
Фото: СкриншотСкриншот

«Мы никогда не имеем достаточно источников, чтобы с уверенностью рассказывать о таких сделках в статьях. Sony хочет купить Square Enix — такой слух ходит. Но я не могу подтвердить его», — заявил Грабб.

Он провел интервью с другим игровым дизайнером, Хидео Кодзимой, создателем франшизы Metal Gear. Кодзима также заявил, что его студия Kojima Productions не станет частью медиа-империи Sony, которая выпускает серию популярных игровых консолей PlayStation.

Предполагается, что слухи о продаже Square Enix могли появиться после того, как два проекта студии — action-adventure «Мстители Marvel» и «Стражи Галактики Marvel» — провалились в продаже и принесли студии значительные убытки, до $200 млн.

Кроме того, Square Enix уже продала подконтрольные студии Crystal Dynamics, Eidos Montreal, а также свое канадское подразделение Square Enix Montreal. Вместе со студиями в продажу ушли и права на игры Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain, сумма сделки составила $300 млн.

Ранее американская киберспортивная организация впервые в истории подписала российскую команду.

Игры,Хидео Кодзима,
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