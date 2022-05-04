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1 час назад

Инсайдер: ремастер The Last of Us может получить обновленный онлайн-режим Factions

CyberSport.ru

Naughty Dog может выпустить ремейк The Last of Us вместе с онлайн-режимом Factions. Об этом сообщил игровой журналист Майкл Губер в социальных сетях.

Ремейк The Last of Us может получить обновленный режим
Фото: CyberSportCyberSport

Изначально предполагалось, что режим Factions выйдет в качестве бесплатного дополнения для The Last of Us Part II, но игра так и не получила сетевое обновление. Студия официально объявила, что работает над мультиплеером, но никаких подробностей на момент публикации материала не предоставила. При этом официального анонса ремейка не было, но различные инсайдеры неоднократно сообщали о работе над ним.

Ранее в сети появились слухи о новой игре во вселенной The Last of Us. Предполагается, что тайтл станет смесью Escape from Tarkov и The Division.

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