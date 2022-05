Ремейк The Last of Us может получить обновленный режим

Naughty Dog может выпустить ремейк The Last of Us вместе с онлайн-режимом Factions. Об этом сообщил игровой журналист Майкл Губер в социальных сетях.

Фото: CyberSport CyberSport

Изначально предполагалось, что режим Factions выйдет в качестве бесплатного дополнения для The Last of Us Part II, но игра так и не получила сетевое обновление. Студия официально объявила, что работает над мультиплеером, но никаких подробностей на момент публикации материала не предоставила. При этом официального анонса ремейка не было, но различные инсайдеры неоднократно сообщали о работе над ним.