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1 час назад

Инсайдер: Nintendo может выпустить ремейки двух частей The Legend of Zelda

CyberSport.ru

Две части The Legend of Zelda, Wind Waker и Twilight Princess, могут получить ремастеры для Switch в 2022 году. Об этом сообщил игровой журналист Джеф Грабб в подкасте Game Mess.

Nintendo может выпустить ремейки двух своих главных хитов
Фото: CyberSportCyberSport

По словам Грабба, Nintendo придерживается плана и выпускает минимум по одной игре во франшизе ежегодно, готовя пользователей к выходу Breath of the Wild 2. При этом тайтлы могут выйти одним бандлом аналогично Super Mario 3D All Stars. Грабб добавил, что сборник может выйти в октябре: по мнению журналиста, это выглядит наиболее удачной датой для релиза.

Оригинальные Wind Waker и Twilight Princess вышли на GameCube в 2003 и 2006 году соответственно. Обе игры были тепло приняты игроками и критиками. При этом тайтлы позже получили ремастеры для Wii U.

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