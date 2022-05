Nintendo может выпустить ремейки двух своих главных хитов

Две части The Legend of Zelda, Wind Waker и Twilight Princess, могут получить ремастеры для Switch в 2022 году. Об этом сообщил игровой журналист Джеф Грабб в подкасте Game Mess.

По словам Грабба, Nintendo придерживается плана и выпускает минимум по одной игре во франшизе ежегодно, готовя пользователей к выходу Breath of the Wild 2. При этом тайтлы могут выйти одним бандлом аналогично Super Mario 3D All Stars. Грабб добавил, что сборник может выйти в октябре: по мнению журналиста, это выглядит наиболее удачной датой для релиза.