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43 минуты назад

В России вновь заработал PS Plus — бесплатные игры теперь можно забрать

Чемпионат.comиещё 6

Сегодня подписчики PS Plus в России столкнулись с ошибками, из-за которых не получалось забрать бесплатные игры мая. Sony, судя по всему, устранила затруднения, и проекты вновь можно получить.

В России вновь заработал PS Plus — бесплатные игры теперь можно забрать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

О возможности забрать бесплатные игры по подписке сообщили пользователи соцсетей. Наша проверка показала, что ошибки больше не возникают и проекты можно получить обычным способом или через поиск.

Некоторые пользователи рассказали, что до сих пор возникают ошибки на PS4. В тоже время у других бесплатные игры мая добавляются без проблем. Возможно, затруднения устранят постепенно, но в комментариях также рекомендуют изменить дату системы на 2021 год.

В мае подписчикам PS Plus доступны бесплатно FIFA 22 и Tribes of Midgard для PS4 и PS5, а также Curse of the Dead Gods для PS4.

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