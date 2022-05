Сегодня Microsoft раскрыла игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в мае. Так, например, NBA 2K22 и Loot River уже доступны, а скоро в сервисе появятся This War of Mine: Final Cut и стильный экшен Trek To Yomi. Также стали известны проекты, которые покинут библиотеку.