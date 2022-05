Square Enix продала Tomb Raider, Deus Ex, Thief и несколько внутренних студий

В частности, речь идёт о Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и более 50 игр из каталога Square Enix Holdings. Среди студий — Crystal Dynamics, Eidos-Montreal и Square Enix Montreal, в которых работают порядка 1100 сотрудников.

При этом Square Enix продолжит издавать часть других своих игровых серий вроде Just Cause и Life is Strange. С помощью соглашения Square Enix рассчитывает адаптироваться к грядущим «изменениям в мировом бизнесе» и заняться изучением новых отраслей вроде блокчейна, искусственного интеллекта и облачных технологий.