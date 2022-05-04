Square Enix продала Tomb Raider, Deus Ex, Thief и несколько внутренних студий

Embracer Group объявила о масштабной сделке — компания собирается приобрести три студии и права на несколько игровых серий у Square Enix.
В частности, речь идёт о Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и более 50 игр из каталога Square Enix Holdings. Среди студий — Crystal Dynamics, Eidos-Montreal и Square Enix Montreal, в которых работают порядка 1100 сотрудников.
При этом Square Enix продолжит издавать часть других своих игровых серий вроде Just Cause и Life is Strange. С помощью соглашения Square Enix рассчитывает адаптироваться к грядущим «изменениям в мировом бизнесе» и заняться изучением новых отраслей вроде блокчейна, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Общая сумма сделки составляет 300 млн долларов — если соглашение будет одобрено соответствующими организациями, его планируют закрыть во втором финансовом квартале года, то есть до сентября 2022-го.