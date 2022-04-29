В PUBG: NEW STATE запустили кроссоверное событие с серией Nier

В мобильной «Королевской битве» PUBG: NEW STATE началось специальное кроссоверное событие, посвященное слэшерам NieR Replicant и NieR: Automata. Оно продлится до 19 мая 04:00 по московскому времени и позволит пользователям получить множество наград.

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Специальное издание серии включает в себя различные новые игровые предметы, в том числе костюмы культовых персонажей, таких как 2B, 9S, Kaine и Nier. Также игрокам доступны специальные задания, позволяющие получить тематические призы, включая рамки профиля, звания, аватары и многое другое.