Blizzard начнет принимать платежи в Battle.net в тенге и гривнах

Теперь игроки смогут оплачивать покупки в Battle.net при помощи грузинского лари, турецкой лиры, казахстанского тенге, а также украинской гривны. Изменения появятся в магазине 4 мая.

Ранее из-за проблем с транзакциями геймеры из Украины, Казахстана, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Монголии, Армении, Таджикистана и Туркменистана повторно получили месяц подписки на World of Warcraft бесплатно. Пользователям из России и Беларуси игровое время не начислили.