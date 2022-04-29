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1 час назад

В России стали чаще покупать диски с играми и пользоваться торрентами

Cq.ru

С марта 2022 года россияне испытывают проблемы с покупками игр в Steam, GOG и PS Store. Из-за этого геймерам пришлось исхитряться и искать новые пути — ими стали диски и торрент-трекеры. Российское издание выяснило , что за март и апрель спрос на диски вырос в несколько раз: в «М.Видео» на 20%, OZON — 80%, Wildberries — 95%. Чаще всего игры покупают для PlayStation. Источник фото: computerhoy.com Также было замечено, что российские геймеры стали реже посещать зарубежные интернет-магазины игр, а больше внимания уделяют торрент-трекерам. По сравнению с концом 2021 года трафик на сайтах с пиратским контентом вырос на 20%. Заглавное фото: notasbit.com

В России стали чаще покупать диски с играми и пользоваться торрентами
Фото: Cq.ruCq.ru
Игры,М.Видео,
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