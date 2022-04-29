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1 час назад

Elden Ring умудрились пройти с максимальной нагрузкой

Чемпионат.com

С выхода Elden Ring прошло уже два месяца, однако многие игроки продолжают ставить перед собой безумные задачи и проходить игру самым нелепым способом. Блогер под ником Iron Pineapple задумался: можно ли пройти Elden Ring с перегруженным инвентарём? И выпустил ролик на эту тему.

Elden Ring умудрились пройти с максимальной нагрузкой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Перегруженный инвентарь означает, что персонажу недоступны перекаты, прыжки, а герой передвигается только пешком. При этом выносливость в драках восстанавливается медленнее, чем обычно. В своём видео автор показал весь процесс страданий: от первых схваток с простейшими врагами до жёстких финальных боссов. В итоге ему действительно удалось пройти экшен перегруженным персонажем. Для этого он использовал почти все механики игры: контратаку, различный пепел войны, тяжелейшее оружие, броню и даже призывы.

Таким образом блогеру покорились абсолютно все сюжетные боссы в Elden RIng — даже Маления, Клинок Микеллы. Во время схватки с ней он использовал Каменный щит с отпечатками — мощнейший и самый тяжёлый щит в игре. Невероятное достижение и ещё одна демонстрация гибкости проектов FromSoftware.

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