Продюсер Final Fantasy 16 рассказал о состоянии игры

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида дал небольшое интервью японской сети Uniqlo. В нём он заявил, что игра находится на финальной стадии разработки.

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В данный момент разработка Final Fantasy 16 находится на финальной стадии. Поскольку это строго одиночная игра, мы сконцентрировались на более тесном переплетении сюжета и геймплея.

Ёсида отметил, что 16-я часть культовой серии напомнит геймерам о том, что игры могут приносить невероятные эмоции — прямо как в детстве. По крайней мере, именно такую цель и поставили перед собой разработчики.