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1 час назад

Final Fantasy 16 на финишной прямой, утверждает её продюсер

Чемпионат.comиещё 1

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида дал небольшое интервью японской сети Uniqlo. В нём он заявил, что игра находится на финальной стадии разработки.

Продюсер Final Fantasy 16 рассказал о состоянии игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В данный момент разработка Final Fantasy 16 находится на финальной стадии. Поскольку это строго одиночная игра, мы сконцентрировались на более тесном переплетении сюжета и геймплея.

Ёсида отметил, что 16-я часть культовой серии напомнит геймерам о том, что игры могут приносить невероятные эмоции — прямо как в детстве. По крайней мере, именно такую цель и поставили перед собой разработчики.

В конце декабря прошлого года Ёсида заявил, что первый показ проекта состоится весной. Судя по всему, ждать осталось недолго. Final Fantasy 16 создаётся только для PS5. У игры пока нет даты выхода, однако из заявлений продюсера следует, что она может выйти уже в этом году.

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